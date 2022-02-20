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إيران تكشف حقيقة احتراق ناقلة نفط تابعة لها قبالة الصين


أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم السبت، بأن ناقلة النفط التي نشب فيها حريق قبالة سواحل الصين "ليست مملوكة لإيران".

وقالت الوكالة إن تحقيقاتها ومصادرها المطلعة أشارت إلى أن إيران لا تمتلك هذه الناقلة، غير أنها لم تستبعد احتمال أن تكون شحنتها ملكا لأحد زبائن النفط الإيراني.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى اشتعال النيران في ناقلة نفط قبالة سواحل الصين الجمعة، مشيرة إلى أن السفينة كانت تقل حمولة نفطية بمقدار 500 ألف برميل.

وفي وقت لاحق، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الناقلة تابعة لإيران.

 

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