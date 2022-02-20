دونيتسك: القوات الأوكرانية تستهدف المنطقة بقذائف وأسلحة ثقيلة

أعلن المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف عدة مناطق واقعة تحت سيطرة الجمهورية المستقلة.

وأصدر المركز المشترك لمراقبة نظام وقف إطلاق النار بيانا رسميا قال فيه إن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت جمهورية دونيتسك من خمسة اتجاهات مختلقة"، مستخدمة القذائف والأسلحة الصاروخية ويبلغ عددها نحو 70 قذيفة من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، بالإضافة إلى قنابل يدوية".

وبحسب البيان، فإن الهجمات تمت في الفترة الصباحية عند الساعة الحادية عشرة ظهرا واستهدفت مدينة دونيتسك وقرية فيركنيتوريتسكوي (الجنوبية) ودوكوتشيفسك وغورلوفكا وقرية نوفايا مارييفكا.

وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ ألكسندر تشيبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.