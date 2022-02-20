وزير الدفاع الأمريكي : القوات الروسية تستعد للهجوم على أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، خلال زيارة لليتوانيا، إن القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا ”بدأت تنتشر؛ وذلك استعدادا للهجوم“.

وأضاف: ”بدأت تنتشر في مواقع عدة وهي تستعد للهجوم“. وأوضح أن الجنود الروس ”يتجهون نحو مواقع مناسبة ليتمكنوا من تنفيذ هجوم“، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

من جهتها، هدّدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، بتعزيز قوات شمال حلف الأطلسي (ناتو) في أوروبا الشرقية، إذا غزت روسيا أوكرانيا، وذلك بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية ”قاسية وفورية“ ضد موسكو.

وقالت في كلمة ألقتها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن ونقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: ”لن نتوقف عند الإجراءات الاقتصادية بل سنعزز قوة حلفائنا في الناتو في الجانب الشرقي، في حال حصل الغزو“.

وفي الإطار، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر، اليوم السبت، ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية.