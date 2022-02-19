الرئيس الروسي يستدعي الاحتياط من المواطنين للتدريب العسكري

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما يقضي باستدعاء الاحتياط من المواطنين الروس للتدريب العسكري.
وجاء في الوثيقة التي نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت: "دعوة مواطني روسيا الموجودين في (قائمة) الاحتياط من عام 2022 للخضوع لتدريب عسكري في القوات المسلحة الروسية، ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية".
وأضافت الوثيقة: "بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه مجلس الوزراء والسلطات التنفيذية للمناطق الروسية لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بدعوة المواطنين إلى معسكرات التدريب، وعقد هذه المعسكرات التدريبية (المحددة في الوثيقة)".
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