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وزير الدفاع الأمريكي: هجوم روسيا على أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت


أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، ان هجوم روسيا على أوكرانيا قد يبدأ في أي وقت، فيما اعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشاك، استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين في حال غزت روسيا أوكرانيا.

وقال لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي، "نقدر استعداد بولندا لاستقبال مزيد من الجنود الأمريكيين، لافتا الى ان "بولندا توفر الموارد اللوجستية وتجمعنا شراكة لتقوية الدفاعات البولندية ووافقنا على بيع بولندا دبابات من طراز أبرامز"، مشيرا الى ان "هذه الصفقة ستعزز المسؤولية الدفاعية لكل دول النيتو ولم يعلن بعد رسميا عن موعد تسليم دبابات أبرامز ل‍بولندا".

وتابع، "إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا فستشهد بولندا نزوح آلاف الأوكرانيين إليها، مردفا ان "روسيا تهدد الكثير من جيرانها ونحن نقدم الدعم ل‍أوكرانيا من أجل مساعدتها للدفاع عن نفسها".

وذكر ان "مزيد من القوات الروسية تتحرك باتجاه الحدود وهنالك استعدادات تشبه التحضير لهجوم"، مؤكدا ان "كل المؤشرات تفيد أنه قد يكون هناك هجوم روسي على أوكرانيا في أي وقت".

وأكمل وزير الدفاع الأمريكي ان "هناك ضرورة لوجود ردع جماعي ضد روسيا وسنستخدم كل ما هو متاح لنا لدعم شركائنا"،

من جانبه قال وزير الدفاع البولندي، "نحتاج إلى مزيد من إجراءات الردع ضد روسيا وبوتين يحاول إعادة بناء الإمبرطورية الروسية".

واوضح، "نعول على السبل الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية وأفضل رد فعل على التهديدات الروسية هو عدم الانجرار وراءها".

وأتم، "نواجه إحدى أخطر الأزمات ونرحب بمزيد من القوات التابعة للنيتو على أراضينا"، موضحا، "وجود القوات الأمريكية في بولندا وهو أهم عامل للردع".

وأعلن وزير الدفاع البولندي، استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين في حال غزت روسيا أوكرانيا".

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