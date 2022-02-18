طهران تكشف حقيقة "تسريبات" بشأن الاتفاق النووي

ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الخميس، بما قال إنها "معلومات مضللة" يتم تداولها بشأن اتفاق إيران النووي.

وقال في تغريدة إن "المعلومات المضللة، المقنعة في صورة تقارير إعلامية، خطيرة"، مضيفا أن حقيقة الاتفاق النووي "بعيدة عن القصص الملفقة التي يتم تداولها دون مصادر".

وتابع: "ترقبوا المزيد من التلفيق تزامنا مع اقترابنا من الأيام الأخيرة" لمفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وجاء تعليق خطيب زاده تزامنا مع تنديد وكالة "تسنيم" الإيرانية بما قالت إنها "مزاعم" نشرتها وكالة "رويترز" بعد اطلاعها على جزء من مسودة الاتفاقات بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا

ونفت الوكالة الإيرانية صحة تقرير "رويترز" بشأن مسودة الاتفاق النووي، متهمة واشنطن باللجوء إلى "الشعوذة الإعلامية بدلا من اتخاذ القرار السياسي".