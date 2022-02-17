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السفير الامريكي يصل الخارجية الروسية لتلقي الرد بشأن الضمانت الامنية


وصل السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، اليوم الخميس، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية لتلقى رد روسيا على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية.

ودخل ساليفان إلى الخارجية الروسية في حوالي الساعة 14:40 بتوقيت موسكو وخرج من المبنى بعد نحو 30 دقيقة دون الإدلاء بتصريحات صحفية.

ويأتي ذلك بعد أن ذكر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن "روسيا ستسلم الولايات المتحدة الرد على الرسالة الأمريكية بخصوص مبادرة الضمانات الأمنية الخميس".

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في موسكو: "نوشك على النهاية في تحليل الرسالة الأمريكية، وآمل أن يتم إطلاعكم على تطورات الوضع المستقبلي في القريب العاجل. وعلى الأقل، سنبعث اليوم رسالة إلى الجانب الأمريكي".

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السفير الامريكي يصل الخارجية الروسية لتلقي الرد بشأن الضمانت الامنية
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