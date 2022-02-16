الكويت.. استقالة وزيري الدفاع والداخلية

تقدم كل من وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، و وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، اليوم الاربعاء، باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقال الشيخ حمد جابر العلي في تصريح لوكالة "القبس" الكويتية: "قدمت الاستقالة لأنه لم يعد بإمكاننا العمل بهذه الأجواء".

فيما قال وزيرا الدفاع والداخلية إن "الجو العام بات مليئا بالمشاحنات واضطراب المشهد السياسي".

وأوضح الوزيران في بيان لهما أن "تحقيق الإصلاح أصبح شبهَ مستحيل، بسبب متطلبات الأجهزة التنفيذية بالقيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة، كما أفادا بأن أعضاءً في مجلس الأمة يستخدمون أداةَ الاستجواب بتعسّف".

وقبل هذه الاستقالة بساعات، تجاوز وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد، جلسة طرح الثقة، بعدما رفض 23 نائبا طرحها مقابل تأييد 21 نائبا، وكان ذلك في جلسة علنية عقدها المجلس الكويتي للتصويت على طلب 10 نواب بسحب الثقة من وزير الخارجية.