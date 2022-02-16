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نائب ألماني: المزاعم حول "غزو" روسيا لأوكرانيا كانت مزيفة!


قال ماكسيميليان كراه، النائب الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، إن المزاعم عن "الغزو الروسي لأوكرانيا" اتضح أنها مزيفة، وإن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال هجوم كييف على دونباس.

وأضاف النائب لوكالة "نوفوستي": "روسيا تعيد الآن قواتها إلى الثكنات كما أُعلن .. من الواضح أن المزاعم العديدة بأن روسيا على وشك الهجوم، حتى ما تم ذكره حول (يوم الهجوم) يوم الثلاثاء أو الأربعاء، 16 فبراير، كانت أخبارا كاذبة كليا وزعتها شبكة CNN ووسائل الإعلام الأمريكية. وبثت دون سؤال أو تحقق في وسائل الإعلام الأوروبية".

وشدد كراه على أنه "باختصار، انضمام أوكرانيا إلى الناتو واستئناف الحرب في دونباس سيناريوهان خطيران قد يعنيان الحرب مع روسيا".

في وقت سابق، كتبت صحيفة بوليتيكو، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر عبر الفيديو مع زعماء الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حدد موعد "الغزو" الروسي ل‍أوكرانيا في 16 فبراير.

 

من جهته علق الكرملين على هذه التقارير، بأنه من الصعب التعامل مع مثل هذه المنشورات على محمل الجد.

 

بعد ذلك، كتبت الصحف البريطانية، نقلا عن بيانات استخباراتية أمريكية، أنه على الرغم من تصريحات وزارة الدفاع الروسية حول عودة القوات بعد التدريبات، فقد كان من المقرر أن يكون "غزو أوكرانيا" في الرابعة بعد الظهر بتوقيت موسكو اليوم الأربعاء. وزعمت صحيفة "صن" أن روسيا كانت تستعد لشن هجوم مكثف بمشاركة 200 ألف جندي باستخدام الدبابات والطائرات والصواريخ والسفن.

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