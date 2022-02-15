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زاخاروفا: ساعتان فقط تفصلنا عن تحول "بلومبرغ" إلى "يقطينة"


ذكّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه لم يتبق سوى ساعتين فقط على الموعد الذي حددته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية لـ"بدء الغزو الروسي" لأوكرانيا.

وكتبت زاخاروفا ساخرة على "تيليغرام": "نتذكر جميعا أن وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أعلنت أن "روسيا ستهاجم أوكرانيا في الـ15 من فبراير".

وتساءلت زاخاروفا: "ألا تريد وسيلة التضليل الجماعي توضيح توقعاتها؟".

وتابعت: "ساعتان للتوبة قبل أن تتحول "بلومبرغ" إلى "يقطينة"، والذين استخدموها للترويج للحرب إلى "جرذان"، في إشارة إلى القصة العالمية "سندريلا" عندما أخبرتها الساحرة الطيبة بضرورة العودة إلى المنزل قبل منتصف الليل وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، حيث ستعود العربة الفاخرة إلى شكلها الأصلي وهي اليقطينة والخدم إلى جرذان".

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