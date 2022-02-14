انفجار عنيف يهز مصنعا للمتفجرات جنوبي بولندا

هز انفجار عنيف مصنعا للمتفجرات جنوبي بولندا حسب إذاعة RMF FM مساء اليوم الاثنين.

وذكرت الإذاعة أن الانفجار وقع في مصنع تابع لشركة "نيترو إيرغ" المتخصصة في تصنيع الديناميت في بلدة كروبسكي مون في محافظة سيليزيا، أسفر عن تدمير أحد مباني المصنع، دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا، فيما يجري البحث عن شخصين كانا في مكان الحادث في لحظة وقوعه.

وأرسلت السلطات عشرات من رجال الإطفاء ومروحيات إسعاف إلى المصنع المنكوب.

وفي يناير 2021 أسفر انفجار في مصنع آخر تابع لشركة "نيترو إيرغ" في بلدة بيرون جنوبي بولندا عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح.