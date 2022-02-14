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الخارجية البريطانية: روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت


أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، اليوم الاثنين، أن أحدث المعلومات ترجح أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت، داعية السلطات الروسية إلى "خفض التصعيد.

وقالت تروس عبر تويتر ان "التركيز في الوقت الحالي ينصب على منح الأولوية لأمن وسلامة الرعايا البريطانيين في أوكرانيا".

يأتي ذلك، فيما دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التراجع عن "شفير الهاوية" في الأزمة الأوكرانية، معتبراً أنّ الوضع "خطر جداً جداً" في ظلّ خطر تعرض أوكرانيا لاجتياح روسي "خلال الـ48 ساعة المقبلة".

 

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