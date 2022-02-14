رئيس أوكرانيا يتحدث عن "يوم الحرب".. ويحدد موعده

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن التقارير تتحدث عن أن يوم 16 فبراير الجاري، أي الأربعاء، سيكون "يوم الحرب"، في إشارة إلى الغزو الروسي المحتمل.

وأوضح زيلينسكي في كلمة للأوكرانيين، الاثنين، أن الأربعاء سيكون "يوم الاتحاد الوطني الذي نرفع فيه الأعلام". وأضاف: "نحن نريد السلام ومستعدون للمحاربة من أجل ذلك".

وتتهم الدول الغربية روسيا بأنها حشدت أكثر من 100 ألف جندي على حدود أوكرانيا تحضيرا لغزو، تؤكد الولايات المتحدة أنه وشيك.