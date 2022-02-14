الصفحة الدولية

روسيا تهدد أميركا: سنفتح النار على أي غواصة تدخل مياهنا


أكد مسؤول عسكري روسي كبير، اليوم الاثنين، إن موسكو مستعدة لفتح النار على أي سفن أو غواصات أجنبية تدخل مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن المسؤول أن "أي قرار من هذا القبيل لن يُتخذ إلا على "أعلى المستويات".

جاء ذلك بعد أن أكدت موسكو أن "سفينة حربية روسية طاردت غواصة أميركية في المياه الروسية في المحيط الهادي قبل أيام". 

وقالت وزارة الدفاع الروسية وفي بيان، إن "مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ طردت غواصة نووية أميركية من طراز "فيرجينا" خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل".

واضافت، ان الحادث وقع صباح السبت، مشيرة إلى أن المدمرة الروسية "مارشال شابوشنيكوف" بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأميركية بـ"الصعود إلى السطح"، وبعد رفضها، استخدمت المدمرة وسائل لم تحدد، لإجبار الغواصة على مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة".

 

يذكر أن التوتر بين أميركا وروسيا قد وصل أعلى درجاته بسبب الأزمة الأوكرانية وتهديد ب‍موسكو بغزو قريب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا تهدد أميركا: سنفتح النار على أي غواصة تدخل مياهنا
برلماني أوكراني: "حرب الغرب" بدأت
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في الخليج
تعليق أمريكي جديد بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا
أستراليا تجلي آخر الموظفين من سفارتها في أوكرانيا
استراليا توجه باجلاء جميع موظفي سفارتها في أوكرانيا
واشنطن تخلي سفارتها في أوكرانيا
السلطات النرويجية ترفع جميع قيود كورونا الأساسية
هل أقترب الغزو؟.. ألمانيا توجه دعوة عاجلة لرعاياها في أوكرانيا
أول دولة عربية تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك