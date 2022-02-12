الصفحة الدولية

السلطات النرويجية ترفع جميع قيود كورونا الأساسية


أعلنت السلطات النرويجية رفع جميع قيود مكافحة كورونا الأساسية نظرا لانحسار خطر الجائحة، رغم أن متحور "أوميكرون" لا يزال ينتشر في البلاد.

وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوير خلال مؤتمر صحفي في أوسلو اليوم السبت: "هذا هو اليوم الذي كنا ننتظره، وباشرنا رفع جميع القيود تقريبا".

وبرر هذه الخطوة بأن "النرويجيين محميون جيدا باللقاحات ضد جائحة كوفيد-19 وظلت نسبة المواطنين الذين ينتهي بهم الأمر في المستشفى منخفضة على الرغم من انتشار متحور "أوميكرون".

واعتبارا من اليوم السبت، لم يعد يطلب من النرويجيين ارتداء أغطية الوجه في الأماكن المزدحمة وتم إلغاء قاعدة التباعد مترا واحدا بالإضافة إلى ذلك، يتم رفع متطلبات العزل الذاتي واستبدالها بالتوصية بأن يظل البالغون المصابون في المنزل لمدة أربعة أيام.

وفي ديسمبر دخلت النرويج في إغلاق جزئي للحد من انتشار متحور "أوميكرون".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السلطات النرويجية ترفع جميع قيود كورونا الأساسية
هل أقترب الغزو؟.. ألمانيا توجه دعوة عاجلة لرعاياها في أوكرانيا
أول دولة عربية تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا
إستونيا تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فوراً
بعد امريكا ،، هولندا تبلغ رعاياها بضرورة مغادرة اوكرانيا فورا .
بايدن يدعو الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا "فورا"
حفلات جونسون تطيح بقائد شرطة لندن
وزارة الخارجية الروسية تنصح الأفراد غير الأساسيين بمهمتها الدبلوماسية لمغادرة ‎أوكرانيا ‼️‼️
القوات الروسية تنشيء مستشفيات ميدانية في بيلاروسيا استعداداً للحرب.
على خلفية التصعيد حول اوكرانيا.. بريطانيا ترسل جنودا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك