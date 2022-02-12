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أول دولة عربية تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا


دعت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، في بيان المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد حفاظا على سلامتهم.

ودعت الوزارة الكويتية المواطنين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

من جهتها، دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين في الأردن، الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا إلى تسجيل بيانات للتواصل معهم

كما أهابت سفارة الإمارات في كييف بمواطني الدولة تأجيل السفر حاليا إلى أوكرانيا.

ودعت السفارة، في حسابها على تويتر، جميع مواطني الدولة المتواجدين هناك بالتواصل معها عبر خط الطوارئ.

وتأتي هذه الدعوات بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.

وقد حثت واشنطن ودول أخرى، الجمعة، مواطنيها على مغادرة أوكرانيا.

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