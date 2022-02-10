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على خلفية التصعيد حول اوكرانيا.. بريطانيا ترسل جنودا


أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن نحو 350 جنديا بريطانيا إضافيا وصلوا إلى بولندا، على خلفية التصعيد الحالي بين روسيا وحلف الناتو حول أوكرانيا.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولوندي ماتيوس مورافيسكي: "يجب أن نعمل معا حاليا لإعلان الهدنة وإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف التصعيد".

وأضاف أن "الهدف من هذه الخطوة هو أن " نصرف اهتمام الروس كي ننجح في تعزيز الجبهة الشرقية للناتو".

وتابع: "جزء كبير مما تحدثنا عنه في تشرين الثاني أصبح ملموسا ولهذا السبب حطت فرقة الكوماندوس 45 البريطانية (من قوات البحرية) في بولندا في وقت سابق اليوم. لا نقبل بعالم يمكن فيه لجار قوي تخويف ومهاجمة جيرانه".

من جهته، دعا رئيس وزراء بولندا إلى "الوحدة الأوروبية في مواجهة الأزمة الأوكرانية"، وشكر جونسون على "دوره النشط" في هذا المجال".

 

واعتبر مورافيسكي أنه "في مواجهة سياسة روسيا العدوانية حان الوقت لأن يصحو العالم الغربي من نومه الجيوسياسي".

وكان رئيس الوزراء البريطاني زار بروكسل صباح اليوم الخميس، وسيلتقي أيضا الرئيس البولندي أندريه دودا ويتفقد الجنود البريطانيين هناك.

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على خلفية التصعيد حول اوكرانيا.. بريطانيا ترسل جنودا
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