أكسيوس: الندم يسيطر على محيط ترامب بسبب حرب ايران

كشف موقع Axios الامريكي، نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن حالة من القلق والندم بدأت تتصاعد داخل الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تزايد المخاوف من أن الهجوم العسكري على إيران ربما كان قراراً خاطئاً.

وبحسب التقرير، يشعر بعض المسؤولين بما وصفوه بـ”ندم المشتري”، في ظل تعقّد مسار الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث، وسط استمرار الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن تصاعد الصراع أدى أيضاً إلى اضطرابات في الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، مع ارتفاع تكاليف التأمين وتزايد المخاوف الأمنية في المنطقة.