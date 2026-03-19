وزير الخارجية القطري: توسيع دائرة الصراع لن يخدم أهداف أمن واستقرار المنطقة

أكد رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان إن توسيع دائرة الصراع لن يخدم أهداف أمن واستقرار المنطقة، حيث ذكر آل ثاني خلال المؤتمر الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة: إنه "يجب وقف هذه الحرب بشكل فوري وتوسيع دائرة الصراع يهدد أهداف أمن واستقرار المنطقة".

وأضاف أن "هجوم إيران على مدينة رأس لفان سيكون له تداعيات على إمدادات الطاقة"، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بالمقابل، شدد وزير الخارجية التركي على أن السبب الأول للحرب هي (إسرائيل) التي حرضت عليها أثناء المفاوضات بين طهران وواشنطن. وأضاف "نرفض استهداف جيراننا وموقفنا عدم السماح لإسرائيل بالتستر على جرائمها".