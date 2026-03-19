الخارجية الصينية: عمليات اغتيال القادة والمسؤولين الإيرانيين أمر غير مقبول

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن عمليات اغتيال القادة والمسؤولين الإيرانيين أمر غير مقبول، حيث ذكرت الوزارة خلال مؤتمر صحفي، إنه "يجب خفض التصعيد ووقف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط لتجنب المزيد من الفوضى". وأعربت عن رفضها "استخدام القوة"، حاثة "على إيقاف العمليات العسكرية".

كما شددت على "ضرورة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط"، معتبرة أن "عمليات اغتيال القادة والمسؤولين الإيرانيين أمر غير مقبول".