عضو بالكونغرس: الولايات المتحدة قادرة على انهاء الحرب في اليمن غدا لو أرادت

اكد عضو الكونغرس الامريكي روخانا والذي يعتبر من اكبر معارضي استمرار العدوان السعودي في اليمن بان الولايات المتحدة قادرة على انهاء الحرب يوم غد لو ارادت ذلك لكنها تواصل بيع السلاح للسعودية .

ونقل موقع اوين ديموكريسي في مقابلة عن عضو الكونغرس قوله إن ” الرئيس الامريكي جو بايدن كان قد وعد في حملته الانتخابية بانهاء الحرب في اليمن ووقف جميع مبيعات الأسلحة “ذات الصلة” ، لكن الولايات المتحدة تواصل خدمة الطائرات الحربية السعودية .

واضاف انه ” وبدلا من ايقاف العدوان وافقت الادارة الامريكية على صفقة مبيعات بلغت قيمتها 650 مليون دولار امريكي على شكل صيانه واسلحة وصواريخ جو ارض للسعودية “.

وتابع أن ” الولايات المتحدة لديها القوة لوقف القتال، ويمكننا إيقاف سلاح الجو السعودي غدًا إذا توقفنا عن تزويدهم بالإطارات وقطع الغياروبدلاً من ذلك ، نواصل السماح ببيع الأسلحة للسعوديين”.

واوضح انني ” اشعر بخيبة الامل تجاة الادارة الجديدة بعد ان كنت متفائلا بما ستقوم به الادارة وتغيير سياساتها تجاه اليمن لكن للاسف استمرت الغارات الجوية والحصار على المدنيين اليمنيين فيما السعودية مازالت ترفض الاعتراف بهزيمتها هناك”.

واشار الى أن ” بامكان الكونغرس والمعارضين للحرب اجبار الادارة الامريكية على وقف الدعم للسعودية وعليهم القيام بذلك لتجنب المزيد من الاصابات بين الضحايا المدنيين “.