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محاكمة 16 شخصا بينهم فلسطينيون وسوريون في تركيا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل


مثل 16 شخصا أمام محكمة في إسطنبول اليوم الثلاثاء، بتهمة التجسس "سياسيا وعسكريا" لصالح إسرائيل، حسبما أوردت وسائل إعلام تركية.

أوقف المدعى عليهم، وبينهم فلسطينيون وسوريون، في أكتوبر الماضي في عملية نفذها جهاز الاستخبارات الوطني التركي، حسبما ذكرت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة ووسائل إعلام تركية أخرى.

وحسب الصحيفة، يواجه المتهمون السجن لمدة 20 عاما حال إدانتهم، مبينة أنه يزعم أن المشتبهين تجسسوا على طلاب فلسطينيين وأتراك وأشخاص آخرين نيابة عن إسرائيل، وقد عملوا في خمس مجموعات منفصلة.

كما يزعم أن بعض المشتبهين التقوا مسؤولين إسرائيليين في سويسرا وكرواتيا ورومانيا وكينيا، وأن مسؤولي استخبارات أتراكا راقبوا المشتبهين لمدة عام قبل توقيفهم.

وقالت "صباح" إن الجلسات الأولية للمحاكمة من المقرر أن تستمر لأربعة أيام.

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محاكمة 16 شخصا بينهم فلسطينيون وسوريون في تركيا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
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