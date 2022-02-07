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الرئيس الإيراني: القضاء على رؤوس شبكات الفساد من أولويات الأجهزة الأمنية


قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، إن من أولويات أجهزة بلاده الاستخباراتية والأمنية، منع نفوذ الأعداء، والتعامل مع “رؤوس شبكات الفساد” و”القضاء على مافيا التهريب”.

وخلال أول ملتقى مشترك، للمنتسبين إلى أجهزة الأمن بالحرس الثوري وقوى الأمن الداخلي ووزارة الأمن، أشاد رئيسي “بالإجراءات المكثفة التي قامت بها قوات الأمن في البلاد”.

وأضاف أن “الكشف عن شبكات الفساد ومواجهتها يبعث السعادة والتفاؤل بين الناس”.

واوضح رئيسي إن “أعداء الثورة والشعب يستهدفون قدرات البلد ويهددوننا ويفرضون علينا العقوبات وإنهم يستخدمون أساليب جديدة وحيلاً شريرة، وقد استخدموا العلوم والتكنولوجيا لمعاداة الشعب الإيراني”.

واعتبر رئيسي أن “الأعداء يعرفون أنه لا يمكن تدمير الثورة الإسلامية، لذلك توجهوا لإيقاف مسار التنمية والتميز للبلاد”.

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