الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الصفحة الدولية
مسؤول بالخارجية الأميركية: إدارة بايدن قررت استئناف رفع العقوبات عن طهران لتسهيل التفاوض معها
وكالة انباء براثا
87
2022-02-05
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسؤول بالخارجية الأميركية: إدارة بايدن قررت استئناف رفع العقوبات عن طهران لتسهيل التفاوض معها
النساء تعزز أعداد الجيش الأوكراني ونائب يعتبرها إشارة قوية لروسيا
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
زعيما فرنسا وألمانيا يطرقان باب بوتين وسط أجواء "ساخنة"
إحباط 5 محاولات لتهريب 1.4 مليون حبة "كبتاغون" في السعودية
الكويت.. الحكم بالسجن على احد اعضاء الاسرة الحاكمة
الرئيس الأمريكي يعلن مقتل زعيم داعش الارهابي في سوريا
روسيا ترد على ارسال قوات امريكية اضافية الى اوروبا
تصعيد أميركي ضد روسيا.. قوات إضافية إلى أوروبا
في استطلاع جديد : 62 بالمائة من الامريكان غير راضين عن سير الامور في البلاد
الاكثر مشاهدة في (
الصفحة الدولية
)
72 ساعة
روسيا ترد على ارسال قوات امريكية اضافية الى اوروبا
274
تصعيد أميركي ضد روسيا.. قوات إضافية إلى أوروبا
209
في استطلاع جديد : 62 بالمائة من الامريكان غير راضين عن سير الامور في البلاد
196
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
174
الكويت.. الحكم بالسجن على احد اعضاء الاسرة الحاكمة
154
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1666.67
الجنيه المصري
92.76
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.83
التعليقات
محمد التميمي
: قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع
:
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن
: احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع
:
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري
: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع
:
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي
: وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع
:
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
محمد الهندي
: هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع
:
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد
: احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع
:
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد
: يعطيكم العافيه ...
الموضوع
:
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن
: السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع
:
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي
: السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع
:
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية
: الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع
:
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
فيسبوك