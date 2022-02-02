روسيا ترد على ارسال قوات امريكية اضافية الى اوروبا

أكدت موسكو، اليوم الأربعاء، أن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا محاولة لاختبار صلابة الموقف الروسي.

وقال مجلس الاتحاد الروسي في بيان، إن “إرسال قوات أمريكية إضافية إلى أوروبا هو محاولة لاختبار صلابة الموقف الروسي”.

وأضاف، أن “واشنطن تتجه نحو التصعيد واستفزازنا ما يمهد لإحداث نزاع بين موسكو والأوروبيين”، مشدداً على “ضرورة استمرار الحوار مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية رغم الاستفزازات الأمريكية”.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، نشر قوات إضافية في 3 دول شرق القارة الأوروبية، وذلك على خلفية التوترات مع روسيا والتي تتهمها الولايات المتحدة بالسعي لغزو أوكرانيا.