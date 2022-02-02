في استطلاع جديد : 62 بالمائة من الامريكان غير راضين عن سير الامور في البلاد

كشف استطلاع جديد لمؤسسة غالوب الامريكية ، الاربعاء، ان حوالي 62 بالمائة من الامريكان غير راضين عن سير الامور في البلاد وعما يجري في حياتهم اليومية خصوصا مع تفاقم ازمة الوباء والبطالة .

ونقلت شبكة سي أن أن في تقرير ان ” هناك انخفاض في الشعور بالتفاؤل وكثير من الأمريكيين غير راضين عما يجري في حياتهم اليومية حيث قال فقط 38 بالمائة انهم راضين عما يجري “.

واضاف انه ” في عام 2020 ، قبل أن يبدأ الوباء ، قال 48 بالمائة من الأمريكيين إنهم راضون فيما كان هناك انخفاض كبير في عام 2021 ، عندما أشار 41 بالمائة إلى أنهم سعداء فيما تشير البيانات الى أنه و بعد مرور عامين تقريبًا على انتشار الوباء في الولايات المتحدة ، لم يكن هناك أي انتعاش حقيقي في الطريقة التي يعتقد بها الأمريكيون أن الأمور تسير”.

وتابع أن ” 35 بالمائة فقط عبروا عن رضاهم عن قضايا السياسة الامريكية في قال 65 بالمائة انهم غير راضين وهي اقل نسبة على الاطلاق ، فيما قال 19 بالمائة فقط انهم سعداء بالعيش في البلاد وعبر 81 بالمائة عن عدم سعادتهم “.

وواصل الى أن ” 51 بالمائة من الامريكان كانوا متشائمين للغاية فيما سيحدث للبلاد في عام 2022 كما ان أكثر من ربع الأمريكيين او حوالي 28 بالمائة يعتقدون الآن أن تفشي المرض لن يكون تحت السيطرة أبدًا والأغلبية البالغة 60 بالمائة يعتقدون أن الأمر سيستغرق عامًا على الأقل “.

واشار الاستطلاع الى ان ” أغلبية الامريكان لديهم آراء غير مؤيدة للحزبين الديمقراطي والجمهوري مما يجعل عددًا كبيرًا منهم يعتبرون مستقلين”.