الحكومة النمساوية تفرض غرامات مالية على رافضي التطعيم ضد كورونا

فرضت الحكومة النمساوية، اليوم الثلاثاء، غرامة مالية على رافضي التطعيم ضد كورونا بما يتراوح بين 600 و3600 يورو.

وقالت صحيفة Kleine Zeitung النمساوية، ان "الحكومة فرضت غرامة على رافضي التطعيم ضد كورونا بما يتراوح بين 600 و3600 يورو".

واضافت ان "القانون الجديد تتخلله بعض الاستثناءات للحوامل، ومن لا تسمح حالاتهم الصحية بذلك ومن تعافوا من العدوى في الأشهر الستة الماضية.

ويذكر انه في كانون الاول 2021 خرج عشرات الآلاف إلى شوارع فيينا للاحتجاج على لقاحات كوفيد الإلزامية وأوامر الحجز في المنزل، حيث علم النمساويون غير المطعمين أنه سيتم تغريمهم وتقييدهم في الأشهر المقبلة.

وقدرت الشرطة أن 44 ألف شخص حضروا المظاهرة التي رفعت لافتات كتب عليها "لا لتطعيم الفاشية".