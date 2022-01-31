الصفحة الدولية

ظهور متحور جديد اخطر من "أوميكرون"


أكدت دراسة دنماركية أن سلالة فرعية من "أوميكرون" تُعرف باسم "بي.إيه.2" انتشرت بسرعة في الدنمارك وأكثر قدرة على إصابة الأشخاص الذين تلقوا التطعيم.

وقالت الدراسة، التي حللت بيانات عن إصابات فيروس كورونا في أكثر من 8500 أسرة دنماركية بين كانون الأول ، وكانون الثاني ، أن الأشخاص المصابين بالسلالة (بي.إيه.2) كانوا أكثر عرضة لنقل العدوى لأشخاص آخرين بنسبة 33 بالمئة، مقارنة بالمصابين بالسلالة (بي.إيه.1).

واضافت ان "السلالة (بي.إيه.1) تمثل أكثر من 89 بالمئة من الإصابات بالمتحور أوميكرون الشديد العدوى من فيروس كورونا، لكن سرعان ما أصبحت السلالة الجديدة هي السلالة المهيمنة في الدنمارك لتحل محل (بي.إيه.1) في الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني".

وقال الباحثون في الدراسة: "خلصنا إلى أن (بي.إيه.2) بطبيعته أكثر قابلية للانتقال من (بي.إيه.1)، وأنه يمتلك أيضا خصائص تمكنه من مراوغة الاستجابة المناعية، وهو ما يقلل من التأثير الوقائي للقاحات ضد العدوى".

 

إلى ذلك، يرصد العلماء الآن زيادة في الإصابات بسلالة (بي.إيه.2) والتي بدأت تحل محل (بي.إيه.1) في أجزاء من أوروبا وآسيا.

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بايدن: روسيا ستواجه عواقب وخيمة وسريعة
ظهور متحور جديد اخطر من "أوميكرون"
الرئيس الصيني يلبس الزي العسكري لأول مره ويحذر أمريكا من دعم تايوان ويعتبره لعب بالنار ومن الممكن أن يكون للصين كلمة الفصل ؟؟
تظاهرات حاشدة ضد التطعيم الإلزامي في النمسا
وسائل إعلام ليبية: نجاة وزيرة العدل حليمة البوسيفي من محاولة اغتيال
الصحة الإيرانية تعلن دخول بلادها موجة سادسة من كورونا
تقرير: أوكرانيا تنتظر من امريكا 45 طائرة محملة بالمساعدات العسكرية
بوتين لماكرون: رد واشنطن والناتو لم يأخذ في الاعتبار الهواجس الأساسية لروسيا
قائد البحرية الإيرانية: سلاحنا أصبح قوة حاسمة في مختلف المجالات بالمنطقة
وزارة الصحة الأردنية توقف إعطاء لقاحات كورونا مؤقتا نظرا للظروف الجوية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
مازن : إلى جهنم و بئس المصير لعنه الله على كل البعثيين و الصداميين الاوباش ...
الموضوع :
وفاة ابن خالة الطاغية المقبور صدام حسين ومرافقه الاقدم المجرم ارشد ياسين
كرار حسان : عشيرة بيت عوفي وهي عشيرة من أحد عشائر البوبخيت المهمة يراسها في الوقت الراهن الشيخ حسن ناجي ...
الموضوع :
«مسلم» الوحيد بين 600 طفل من «بيت عوفـي» فـي البصرة يقطع 15 كلم ليواصل تعليمه
محمد سعيد : مقالكم جميل حياكم الله ووفقكم أتمنى لكم دوام التوفيق ...
الموضوع :
هل ينجحون اليوم بما فشلوا به في الأمس..
Majeda Khalil : رحم الله والديكم والله يقضي حوائجكم بحق صاحب السجدة الطويله الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك