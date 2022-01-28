وسائل إعلام ليبية: نجاة وزيرة العدل حليمة البوسيفي من محاولة اغتيال

أفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا بتعرض وزيرة العدل حليمة البوسيفي لـ"محاولة اغتيال" على طريق السواني في طرابلس.

وقال مسؤول أمني إن "وزيرة العدل الليبية تعرضت لمحاولة اغتيال على طريق السواني بالقرب من العزيزية"، موضحا أن "سيارة "تويوتا" مصفحة اعترضت سيارة الوزيرة وأوقفتها وترجل منها شخص مسلح أطلق النار على السيارة لكن الأعيرة النارية لم تصبها"، وفقا لموقع "الساعة 25".

وأضاف المصدر أن عملية التحقيق في هذا الحادث جارية لمعرفة وتحديد ملابساته، حسب الموقع الليبي.

كما أكد مصدر من مكتب الإعلام بوزارة العدل في ليبيا استهداف سيارة البوسيفي بأعيرة نارية لكنها "لم تتعرض لأذى".

والشهر الماضي كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة وزيرة العدل حليمة البوسيفي بمتابعة ملف وزراء التعليم والثقافة الموقوفين، مؤكدا أهمية ضمان استقلال القضاء واحترام سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وأن تكون وفق صحيح القانون.