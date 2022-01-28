تقرير: أوكرانيا تنتظر من امريكا 45 طائرة محملة بالمساعدات العسكرية

أفادت وسائل إعلام بأن الحكومة الأوكرانية تنتظر من الولايات المتحدة 45 طائرة محملة بالمساعدات العسكرية كانت أربع منها قد وصلت إلى كييف.

ونقلت وكالة “RBC-أوكرانيا” اليوم الجمعة عن مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية قوله إن واشنطن شرعت في تقديم مساعدات مادية وتقنية عسكرية إضافية بقيمة 200 مليون دولار يقدر حجمها الإجمالي بما يصل 45 رحلة طيران.

وتضم هذه المساعدات، وفقا للمصدر، أسلحة نارية خفيفة ومضادة للدروع والمدفعية، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة.

ولفت المصدر إلى أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا قررت أيضا تقديم مساعدات عسكرية إلى كييف في العام الجاري، كما تنظر دول أخرى، منها ألمانيا وهولندا وألبانيا وجمهورية التشيك، في إمكانية اتخاذ خطوة مماثلة.

في غضون ذلك، رصد مراقبون مختصون بمتابعة الملاحة الجوية هبوط طائرة نقل عسكري تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز “بوينغ سي-17 غلوب ماستر 3” في مدينة لفيف غرب أوكرانيا قادمة من الأردن