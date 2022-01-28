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قائد البحرية الإيرانية: سلاحنا أصبح قوة حاسمة في مختلف المجالات بالمنطقة


صرح قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، أن سلاح البحرية في بلاده أصبح قوة حاسمة بالمنطقة في مختلف المجالات.

جاءت تصريحات الأدميرال ايراني في كلمة أدلى بها خلال مهرجان الأناشيد العام للقوة البحرية بمدينة مشهد، بحسب وكالة "إرنا".

وقال المسؤول الإيراني إن: "الأعداء اليوم يحاولون إخراجنا من الساحة، لكن حلمهم هذا سيقبر معهم".

وأشاد إيراني بالمناورات البحرية المشتركة-2022 التي أجريت يوم الخميس الماضي بمشاركة قطع بحرية وطيران تابعة للقوات البحرية الايرانية والروسية والصينية في منطقة شمال المحيط الهندي.

وعن هذه المناورات قال قائد القوة البحرية: "في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول لتثبيت أحادية القطب في العالم، فإن هذه الدول المستقلة الثلاث تعمل معا كدول مؤثرة في جميع المجالات الجيوسياسية الإقليمية".

واعتبر أن هذه الدول قدمت أنموذجا يتمثل في أن تقف الدول إلى جانب بعضها بعضا مع التزام الاحترام لإرساء الأمن في العالم.

 

وأوضح أن بلاده تسعى للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة كل عام، لرفع راية إيران في مختلف بحار العالم.

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