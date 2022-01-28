وزارة الصحة الأردنية توقف إعطاء لقاحات كورونا مؤقتا نظرا للظروف الجوية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، توقف المراكز المخصصة بإعطاء المطاعيم المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، وذلك نظراً للظروف الجوية.

وبينت الوزارة في بيان صحفي، أن "فرق التطعيم ستستأنف عملية إعطاء المطاعيم في المراكز المعتمدة وحسب القوائم التي تنشرها الوزارة، على مواقعها الرسمية بشكل يومي".

يذكر أن الوزارة تنشر يومياً عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء المراكز التي يتوافر فيها مطاعيم فيروس كورونا المختلفة ولجميع الجرعات.