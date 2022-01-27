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الصين توجه رسالة لأمريكا بشأن المخاوف الروسية في مجال الأمن


أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ إي، اليوم الخميس، أنه يجب أخذ المخاوف الروسية المشروعة في مجال الأمن على محمل الجد.

ونقل موقع الخارجية عن وانغ إي، قوله خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "اليوم، في القرن الحادي والعشرين، على جميع الأطراف أن تتخلى تماما عن عقلية الحرب الباردة، وتشكيل آلية متوازنة وفعالة ومستدامة للأمن الأوروبي عن طريق التفاوض".

وأضاف وزير الخارجية الصيني، قائلا: "يجب أخذ المخاوف الروسية المشروعة في مجال الأمن على محمل الجد والعمل على تبديدها".

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