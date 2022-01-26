ألمانيا: اقتصادنا سيتهدد بفرض أي عقوبات محتملة ضد روسيا

قال وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابيك، إن أي عقوبات محتملة ضد روسيا ستؤثر على الاقتصاد الألماني.

وتابع: “الوضع على حدود شرق أوكرانيا خطير ومتوتر. لذلك لا أريد التكهن بما سيحدث “.

وأشار إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك والمستشار أولاف شولتس قالوا إنه “يتم النظر في جميع الإجراءات الممكنة”.

وفي رده على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد روسيا قال: “إن الحكومة الألمانية تبذل قصارى جهدها لتجنب ذلك”.

وأردف: “إذا تم فرض عقوبات، سيؤثر كل منها على الاقتصاد الألماني”.