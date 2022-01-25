القضاء الإيراني يحكم بسجن مواطن فرنسي لمدة 8 سنوات بتهمة التجسس

حكمت السلطات القضائية الإيرانية بسجن المواطن الفرنسي، بنجامان بريير، المعتقل في إيران منذ أكثر من عام ونصف، مدة 8 سنوات بعدما إدانته بتهمة "التجسس".

وقال محامي المعتقل، فيليب فالان، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، إن محكمة ثورية إيرانية أصدرت بحق موكله البالغ من العمر 36 عاما حكمان ينص الأول على سجنه 8 سنوات بتهمة التجسس ويقضي الثاني بالسجن لمدة 8 أشهر إضافية بعدما أدين بتهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الاسلامية