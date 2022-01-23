الاردن تعلن اصابة وزير صحتها بفيروس كورونا

اعلن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية والأوبئة في الأردن رائد الشبول، اليوم الاحد، عن ثبوت إصابة وزير الصحة فراس الهواري بفيروس كورونا.

وقال الشبول في حديث لـوكالة "عمون" الاردنية، إن "الفحص الدوري الذي تقوم به الوزارة لموظفيها أظهر إصابة الوزير فراس الهواري بكورونا، مشيرا إلى أن "الوزير لا يعاني من أي أعراض".

واضاف أن "الوزارة ومن باب الشفافية قامت بإعلان إصابة الوزير"، مبينا أن الهواري سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنفيذ أعماله عن بعد حتى يشفى".