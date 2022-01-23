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المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية معترفا : اضطرت قواتنا للاحتماء بالمخابيء اثناء الهجوم على الامارات


أكد الجيش الأمريكي أن قواته المنتشرة في الإمارات اضطرت للاحتماء في مخابئ محصنة بشكل طارئ، خلال الهجوم الذي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية على هذا البلد الاثنين الماضي.

وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، ويليام أوربام، في بيان بأن قوات الولايات المتحدة المنتشرة في قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي وضعت في حالة تأهب قصوى وتوجهت إلى الملاجئ في الساعة الـ09:01 من مساء اليوم المذكور لحوالي 30 دقيقة، بسبب تهديد محتمل ناجم عن الهجوم الذي نفذته "أنصار الله" على مرافق داخل الإمارات بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وقال المتحدث: "كل شيء تم بمهنية وانضباط".

وأشار أوربام إلى أن الطيارين الأمريكيين في الساعة الـ09.27 تلقوا توجيهات بأن تكون معدات الحماية متاحة في غضون 5 دقائق، واستمر ذلك لـ24 ساعة.

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