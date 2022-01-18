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الرئيس السوداني المعزول عمر البشير يصاب بفايروس كورونا


أعلن محمد الحسن الأمين محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عن إصابة البشير وعدد من المسؤولين السابقين بفيروس كورونا.

وقال الأمين إن عمر البشير وعلي عثمان (نائب البشير) ونافع علي نافع (مستشار البشير) والفاتح عز الدين أصيبوا ب‍فيروس كورونا.

ومنذ أن أنهى الجيش 30 عاما من حكم البشير في عام 2019 إثر احتجاجات شعبية عارمة، تم توقيف معظم المسؤولين في نظامه وسُجنوا، بمن فيهم الرئيس السابق نفسه.

وتم احتجاز البعض، مثل عمر البشير، في سجن كوبر بشمال الخرطوم حيث كان يزج معارضيه.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أعلنت في أغسطس 2021 عن قرار تسليم البشير، ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية.

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