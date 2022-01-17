أبو ظبي تتعرض الى هجوم بطائرات مسيرة

أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية أبو ظبي، الاثنين، عن انفجار في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزنات أدنوك، مما تسبب في حريق بمنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وذكر الوكالة في خبر أن التحقيقات الأولية تشير إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق.

وقد باشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.