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عبد اللهيان: نستطيع تحقيق اتفاق جيد في فيينا بوقت قصير والكرة في ملعب الغرب


أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إمكانية التوصل إلى اتفاق في المفاوضات النووية في فيينا "في وقت قصير"، معتبرا أن الأمر يتوقف على سلوك الأطراف الغربية.

وقال عبد اللهيان في تصريح للإعلام الإيراني بعد انتهاء لقائه مع نظيره الصيني وانغ يي مساء أمس الجمعة: "نستطيع تحقيق اتفاق جيد في فيينا بوقت قصير"، مضيفا أن دور الصين مهم جدا بهذا الخصوص إلى جانب الدور الروسي.

وتابع: "نتمنى أن تواصل الأطراف الغربية المفاوضات في فيينا بنطرة واقعية وبهدف تحقيق اتفاق جيد يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني وأن تقدم مبادرات وابتكارات".

واعتبر الوزير الإيراني أن "المشكلة في الطرف الغربي تتمثل في عدم تطابق ما يقولونه في الرسائل غير الرسمية التي نتبادلها مع واشنطن والترويكا الاوروبية أو الرسائل الشفهية التي نستلمها، مع ما يقدومنه على أرض الواقع".

وأوضح قائلا: "يتحدثون بكلام جيد لكن لا يقدمون أي ابتكارات تنفيذية وهذا يتعارض مع القلق الذي يبدونه بشأن استعجالهم للتوصل إلى نتيجة".

وقال: "نأمل أن نتخطى هذه المرحلة وأود أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بالتوصل إلى اتفاق جيد في أقصر وقت ممكن، لكن الأمر يعتمد على الأطراف الغربية".

وفي وقت سابق أمس أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل عن تفاؤله باتفاق القوى العالمية على استئناف الصفقة النووية مع إيران المبرمة عام 2015، مشيرا إلى أن الأجواء في مباحثات فيينا "تحسنت" و"نشارف على بلوغ نهاية عملية طويلة".

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