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تعليق روسي بشأن مزاعم أمريكية حول موعد "غزو" أوكرانيا


وصفت السفارة الروسية في واشنطن، تصريحات البيت الأبيض بشأن توقيت "غزو" روسيا لأراضي أوكرانيا، بالمعلومات المضللة، واعتبرتها بمثابة ضغط إعلامي.

وأشارت السفارة الروسية، في بيان، إلى أن السلطات الأمريكية أخذت "توصف بالتفصيل سيناريوهات مثل هذه الاستفزازات، وتحدد تواريخ البدء النهائي لمثل هذه العمليات"، دون تقديم أي دليل.

وذكرت السفارة أن تقديم الموضوع بهذا الشكل "يؤكد الضغط الإعلامي المستمر" على روسيا، وبتكرار نفس السيناريو: يتم "ضخ السيناريوهات وتكرارها مرات عديدة في وسائل الإعلام، لتتحول في النهاية إلى أخبار رئيسية".

ودعت السفارة، السلطات الأمريكية إلى العمل المفصل بشأن الضمانات الأمنية على أساس مسودة المعاهدات التي اقترحتها روسيا، وأكدت أن "موسكو تؤيد الحلول الدبلوماسية لجميع المشاكل الدولية".

 

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن الولايات المتحدة "حددت" توقيت "الغزو" الروسي ل‍أوكرانيا وقد تختلق موسكو الذريعة الضرورية لمثل هذه الأعمال.

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تعليق روسي بشأن مزاعم أمريكية حول موعد "غزو" أوكرانيا
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