ايران: الإمارات تكسب مليارات الدولارات سنويا من تهريب الوقود الإيراني

تحدث مسؤول إيراني عن مكاسب تجنيها الإمارات بمليارات الدولارات من عمليات تهريب الوقود الإيراني.

وأشار أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة التجارية الإيراني سعيد محمد، إلى أن الإمارات تحقق مكاسب بأكثر من 20 مليار دولار من تهريب الوقود الإيراني.

وقال المسؤول الإيراني: "نحن نعلم أن الإمارات تحقق أكثر من 20 مليار دولار من العائدات سنويا من تخزين الوقود والخدمات التي تقدمها إلى السفن في مياه الخليج وميناء الفجيرة. معظم الوقود التي يتم تخزينها في الموانئ الإماراتية يأتي من خلال تهريب الوقود من إيران إلى الفجيرة".

ووفقا لوسائل إعلام فإن التهريب ازداد مع إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات قاسية على إيران، وخاصة على صادرات النفط الإيراني.

وعن أساليب التهريب، تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن شهادات بحارة، أن التهريب يتم بواسطة مجموعة كبيرة من القوارب الصغيرة التي تبحر لنقل المحروقات من إيران إلى ناقلة منتظرة في مياه الخليج، ويستغرق الأمر من أربعة إلى خمسة أيام.