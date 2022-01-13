مباحثات ايرانية روسية حول قضايا التعاون الثنائي

التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى موسكو كاظم جلالي مساعد وزير الخارجية الروسي ايغور مورغولوف وتباحث معه حول قضايا التعاون الثنائي بين البلدين.

وافادت وزارة الخارجية الروسية في تقرير لها مساء الاربعاء ان كاظم جلالي وايغور مورغولوف تباحثا حول القضايا الجارية في العلاقات بين ايران وروسيا ومنها اعداد برنامج زمني للاتصالات واللقاءات السياسية بين البلدين.

وتعد الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي اهم حدث في الاتصالات والعلاقات السياسية بين ايران وروسيا في المستقبل القريب.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن جهودا تبذل بشأن الزيارة المحتملة للرئيس الإيراني لروسيا وإن موعد الزيارة سيعلن عنها في الوقت المناسب.

واضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ، الأربعاء ، إنه تم اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بزيارة الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي إلى موسكو.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بيسكوف قوله للصحفيين "نحن نسعى للتحضير لهذه الزيارة المحتملة وسنبلغكم بموعد هذه الزيارة في الوقت المناسب".

وقال السفير الايراني في موسكو مؤخرًا ، في رسالة بالفيديو بمناسبة العام الجديد 2022: "نبدأ العام الجديد فيما العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والاتحاد الروسي تشهد نهوضا وسيشهد مطلع العام الجديد زيارة الرئيس الايراني إلى موسكو والاجتماع مع رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ".

وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي في تصريح له مؤخرا حول موعد زيارة الرئيس الايراني الى موسكو: انه وفي اطار العلاقات الاستراتيجية بين ايران وروسيا، وجّه السيد بوتين الدعوة للسيد رئيسي لزيارة موسكو والتي ستتم مطلع العام الميلادي الجديد.

واضاف: ان هذه الزيارة تاتي في اطار سياسة البلاد لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية ومتعددة الاطراف مع اولوية دول المنطقة ومحور التعاون التجاري والاقتصادي. مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية يعمل للاعداد النهائي لهذه الزيارة.