السلطات الصحية البريطانية تقلص فترة العزل الذاتي للمصابين بكورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الخميس، أن فترة العزل الذاتي للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بكوفيد-19 ستقل بداية من الأسبوع المقبل إلى خمسة أيام.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد، إن "المؤشرات الأولية تشير إلى أن معدل دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد بدأ في التباطؤ".

وأضاف جاويد أمام البرلمان أن "البيانات الرسمية تشير إلى أن ثلثي الأشخاص لا يصبحوا معديين بعد ثبوت إصابتهم بكوفيد" وأوضح أيضا أنه "بدءا من يوم الاثنين، يمكن للمصابين الخروج من العزل بداية من اليوم السادس، بعد فحصين سلبيين اثنين".

وحاليا، يمكن خروج المصابين من العزل الذاتي بعد 7 أيام إن جاءت نتيجة فحصهم سلبية في اليومين السادس والسابع.

وشهدت المملكة المتحدة أعدادا قياسية من الحالات اليومية المؤكدة في عيد الميلاد والعام الجديد، تجاوزت 200 ألف إصابة في بعض الأيام، بينما ينتشر المتحور "أوميكرون" بشكل أسرع.