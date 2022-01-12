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الصحة العالمية تحدد الأشخاص الأكثر تأثرا بسلالة "أوميكرون"


تشكل سلالة الفيروس التاجي أوميكرون خطرا خاصا على حياة كبار السن والأشخاص غير المطعمين والذين يعانون من الأمراض المصاحبة، حسبما ذكرت قناة CNBC مع الإشارة إلى رئيس المجموعة الفنية لقسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف ومدير المنظمة لحالات الطوارئ مايك رايان.

وأوضحت كيركوف أن "خطر الوفاة من عدوى الأوميكرون يزداد مع تقدم العمر. ولدينا أيضًا بيانات تظهر أن الأشخاص المصابين بمرض واحد على الأقل مصاحب معرضون بشكل متزايد لدخول المستشفى والوفاة".

كما لاحظ رايان، فإن المصابين بمتغير أوميكرون، في المتوسط، تظهر عليهم أعراض خفيفة. واختتم حديثه قائلاً: "مع ذلك، يوجد مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم في المستشفيات".

 

 

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