تعيين رئيس وزراء جديد لكازاخستان

عين رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، عليخان سمايلوف، بمنصب رئيس الوزراء، بعد موافقة البرلمان عليه بالإجماع.

ووقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف مرسوما بتعيين عليخان سمايلوف رئيسا للوزراء، وفقا لما ذكرته الخدمة الصحفية لرئيس الدولة.

ووافق البرلمان بالإجماع على ترشيح عليخان سمايلوف لمنصب رئيس الوزراء.

وبعد إقالة الحكومة الكازاخستانية ورئيسها في 5 يناير، والإضطرابات في البلاد، تم تعيين سمايلوف آنذاك رئيسا للحكومة بالوكالة، إذ كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس الحكومة السابقة.