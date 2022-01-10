اصطدام "مروع" في إيران بين نحو 60 سيارة يخلف ضحايا وإصابات بالجملة

لقي 4 أشخاص مصرعهم وجرح نحو 27 آخرين جراء اصطدام أكثر من 50 سيارة واحتراق عدد منها، في حادث سير مروع اليوم الاثنين بجنوب إيران.

ووقع الحادث في الطريق الواصل بين مدينة بهبهان ومدينة الأهواز بجنوب إيران، بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة منذ أيام.

ووقع حادث السير في كلا الاتجاهين "ذهاب وإياب" حيث اصطدمت 9 سيارات في أحد المسارين و50 سيارة آخرى في المسار المقابل، احترقت منها 3 سيارات وتوفى ثلاثة أشخاص في إحدى السيارات المحروقة، كما توفى شخص رابع في سيارة أخرى.