وزير الدفاع الروسي: حرب المعلومات تجري في كل الجبهات

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن حرب المعلومات تجري اليوم في كل الجبهات، مضيفا أنه ليس لروسيا الحق في أن تخسر فيها.

وقال شويغو في بث قناة "زفيزدا" الروسية: "حان الوقت عندما يجري اليوم ليس فقط نقل المعلومات بشكل أو بآخر، وهذه هي الحرب الكبيرة. حرب المعلومات التي تجري في كل الجبهات، وليس لدينا الحق في أن نخسر فيها".

وتم في القناة اليوم الأحد عرض فيلم وثائقي يحدث عن عمل دائرة المعلومات والمواصلات الجماعية لوزارة الدفاع الروسية. وتحدث شويغو في هذا الفيلم عن الظروف التي يعمل فيها حاليا موظفو هذه الدائرة.