تقرير حول عبارات عن "الشذوذ الجنسي" بمقررات محو الأمية بمساجد المغرب وقرارات عاجلة لوزارة الأوقاف

قرر وزير الأوقاف المغربي، أحمد التوفيق، بإعفاء مسؤول قسم مكافحة الأمية في الوزارة ذاتها، بعد تقرير حول وجود عبارات تشير إلى "الشذوذ الجنسي" في مقررات محو الأمية بالمساجد.

وبحسب ما نقل موقع "هسبريس" الإخباري عن صحيفة " الأسبوع"، فإن قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بإعفاء مسؤول قسم مكافحة الأمية في الوزارة ذاتها، يأتي بعد اطلاعه على نتائج تقرير أعدته المفتشية العامة بالوزارة ذاتها حول وجود عبارات تشير إلى "الشذوذ الجنسي" في مقررات محو الأمية بالمساجد.

كما وجهت وزارة الأوقاف خطابا إلى جميع المندوبين تطلب منهم حذف العبارة المثيرة للجدل من مقرر محو الأمية بالمساجد، عبر إعطاء تعليماتهم باستعجال إلى جميع مؤطري برامج محو الأمية بالمساجد للتشطيب على عبارة "التوجه الجنسي، من درس المساواة نبل"، الواردة في الصفحة 124 من الكتاب التعليمي للمستوى الثاني من البرنامج، طبعة 2021.