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القبض على امرأة حاولت بيع المخدرات في مراسيم عزاء زوجها في مصر


تمكن الأمن المصري من القبض على تاجرة مخدرات هاربة من حكم مؤبد، خلال حضورها جنازة زوجها، حيث "حاولت بيع المخدرات في مراسم العزاء"، وفق صحيفة "الوطن".

وفي التفاصيل، استطاع الأمن المصري ضبط السيدة خلال عزاء زوجها، واقتادوها إلى قسم الشرطة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وذكرت الشرطة أنه بتفتيش حقيبتها تم العثور على هيروين بداخلها بقصد البيع، بالإضافة إلى هاتفي محمول، إذ تبين أنها جاءت من الإسكندرية إلى منزل كفر الزيات بالغربية، لحضور جنازة زوجها، وبعد الجنازة وقفت لتلقي العزاء، وتمكن رجال الشرطة من ضبطها.

يشار إلى أن المتهمة هاربة من حكم مؤبد في قضية مخدرات، وسجن مشدد 6 سنوات في أخرى

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